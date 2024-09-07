لاعب مصري ينتقل إلى الدوري البلجيكي بعد رفض جوزيه مورينيو استمراره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي بريشوت البلجيكي، في بيان رسمي، ضم اللاعب المصري عمر فايد من فنربخشة التركي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة.

وذكر موقع "busabahmalatya" التركي، في وقت سابق، أن المدير الفني لفريق فنربخشة جوزيه مورينيو قرر عدم الاعتماد على اللاعب صاحب الـ 21 عامًا.

وقال نادي بريشوت، في بيان رسمي عبر موقع التغريدات "إكس": "تمكن بيرشوت من جذب لاعبين آخرين في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، عمر فايد يأتي على سبيل الإعارة من فنربخشه التركي، إلى جانب تم الاستيلاء على فلوريان كروجر من نادي جرونينجن".

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