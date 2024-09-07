شكرا لقرائتكم خبر عن حسام مسعود: حققت البرونزية الثالثة مع منتخب الطائرة جلوس..وهبنى بيت لولادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - باريس – ياسمين يحيىالسبت، 07 سبتمبر 2024 02:55 م
عبر حسام مسعود لاعب منتخب الطائرة جلوس عن سعادته بالتتويج بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد الفوز على منتخب ألمانيا في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 3/ 2.
وقال مسعود خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حققت البرونزية الثالثة فى مشوارى البارالمبى.. وسأبنى بيت لأولادى بالأموال".
جاءت نتائج الأشواط بنتيجة 25-22 لصالح مصر وفي الشوط الثاني خسر المنتخب بنتيجة 23-25 وفي الشوط الثالث فاز المنتخب في الشوط الثالث بنتيجة 25-22، وخسر المنتخب الشوط الرابع 25- 23، وحسم المنتخب الشوط الخامس لصالحه بنتيجة 15 - 10.
وتضم قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية 12 لاعبا، هم: هشام صلاح الدين - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي - مطاوع أبو الخير - أحمد حسني - زكريا السيد - حسام مسعود - أشرف زغلول.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز