شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يتعاقد مع عبد الله حسنى لاعب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد نادى السكة الحديد مع عبد الله حسنى لاعب النادى الإسماعيلى استعداداً للموسم الجديد، بناءً على توصية أحمد عبد الرؤوف مدرب الفريق.

وأعلن مجلس إدارة نادي السكة الحديد، برئاسة الدكتور محمد حسين، تعيين أحمد عبد الرؤوف مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، وقال الدكتور سيد عيسي رئيس قطاع كرة القدم بنادي السكة الحديد، إن تعيين أحمد عبدالرؤوف جاء بعد دراسة عدد من السير الذاتيه الخاصة بالمدربين المتميزين، متمنيا له النجاح والتوفيق، وأن الجميع يعمل بنادي السكة الحديد تحت مظلة واحدة من أجل الصعود للدوري الممتاز .

من جانبه أكد أحمد عبدالرؤوف عن سعادته لتولي مهمة قيادة الفريق الأول لنادي السكة الحديد ، ووعد مجلس إدارة نادي السكة الحديد و الجماهير بتحقيق حلم الصعود.

فى سياق أخر ، أصبح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مطالباً بتسديد 1.7 مليون دولار، ما يعادل 82 مليون جنيه، للاتحاد الدولى الفيفا من أجل رفع إيقاف القيد على النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتعاقد مع لاعبين جدد.

وبات الاسماعيلى مطالباً بتسديد ما يقرب من 82 مليون جنيه مصري بسبب قضايا سابقة ضد النادى لصالح لاعبيه الاجانب السابقين، وعلى رأسهم البوليفى كارميلو والإيفواري جان موريل والتونسى نور الزمان الزموري لاعبى الفريق السابقين، والذين صدرت لهم أحكام نهائية من المحكمة الرياضية "كاس".

في سياق أخر، يكثف مسئولو النادى الإسماعيلى مجهوداتهم فى الساعات الأخيرة لسداد الغرامة الموقعة على النادى لصالح لاعبه السابق نور الزمان الزموري من أجل البدء فى رفع الإيقاف على القلعة الصفراء والمقدرة بـ20 مليون جنيه.



أثار التونسى نور الزمان الزموري، مدافع النادى الإسماعيلى السابق، أزمة جديدة فى قلعة الدراويش، بعدما أصبح النادى الأصفر مطالبًا بتسديد 400 ألف دولار بما يعادل 20 مليون جنيه للاعب خوفًا من إيقاف القيد.



وكان مسئولو النادى الإسماعيلى، برئاسة نصر أبو الحسن، قد أبرموا اتفاقًا مع نور الزمان الزموري بعد تسلمه 300 ألف دولار كجزء من مستحقاته المتأخرة، على أن يتم تخفيض المبلغ لـ600 ألف دولار بدلاً من 700 ألف، ويتنازل اللاعب عن 100 ألف دولار، شريطة أن يسدد الإسماعيلى 150 ألف دولار مطلع مايو الماضى، ويسدد الـ150 ألف دولار الأخيرة فى يوليو الماضى، ولكن مسئولى الإسماعيلى لم يرسلوا القسطين للاعب، ما دفعه للمطالبة بـ400 ألف دولار بدلا من اتفاقه السابق بالحصول على 300 ألف دولار.