شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 07 سبتمبر 2024 03:20 م
يستعد منتخب مصر، بقيادة مديره الفنى حسام حسن، لخوض الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالمغرب أمام بتسوانا، والمحدد لها الثلاثاء المقبل على أرض الأخير.س..متى يبدأ منتخب مصر الاستعداد لمواجهة بتسوانا؟
ج..يستعد منتخب مصر بداية من اليوم تحت قيادة حسام حسن ، لمواجهة قوية مع بوتسوانا بعد الانتهاء من الجولة الأولى أمام كاب فيردى.س..متى تطير بعثة منتخب مصر إلى بوتسوانا؟
ج..يطير منتخب مصر إلى بوتسوانا غدًا، الأحد، بعد خوض لقاء كاب فيردي أمس باستاد القاهرة.س.. وماذا فعل منتخب مصر أمام كاب فيردى فى ضربة البداية بالتصفيات؟
ج..فاز منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.س.. ما موعد مباراة مصر وبوتسوانا؟
ج..من المقرر أن تبدأ صافرة انطلاق مباراة منتخب مصر وبوتسوانا عصر الثلاثاء فى الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة، والساعة الخامسة بتوقيت أبوظبي.س..ما القناة الناقلة لمواجهة مصر وبوتسوانا ؟
ج..تُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بتسوانا، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2.
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