حسام حسن يستبعد مصطفى محمد وعمر مرموش من مباراة بوتسوانا

الشارقة - اميمة ياسر - أثبتت الأشعة التي خضع لها مصطفى محمد لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت إشراف طبيب المنتخب محمد أبو العلا، إصابة اللاعب في العضلة الخلفية، كما أثبتت الأشعة أيضا تعرض عمر مرموش لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، بعد مشاركتهما في مباراة المنتخب أمام كاب فيردي، وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن مغادرة الثنائي معسكر منتخب مصر لصعوبة لحاقهما بمباراة بوتسوانا.

وأكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب أن إصابة الثنائي رامي ربيعة ومحمد حمدى عبارة عن إجهاد عضلي، وأنهما جاهزان لمباراة بتسوانا المقرر لها الثلاثاء المقبل.

يواجه منتخب مصر، نظيره بتسوانا، فى الرابعة عصر الثلاثاء القادم بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام بدولة المغرب.

وكان منتخب مصر بقيادة نجمه محمد صلاح، كان قد استهل مشواره في التصفيات بالفوز على كاب فيردي (3-0)، في الجولة الأولى.

تشكيل مصر المتوقع لمواجهة بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2025

من المقرر أن يعتمد حسام حسن، مدرب منتخب مصر على التشكيل التالي:

4-3-3

محمد الشناوي

محمد حمدي، أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد هاني

مروان عطية، حمدي فتحى، أحمد مصطفى "زيزو"

عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح

وأوقعت القرعة منتخب الفراعنة برفقة كل من منتخبات بتسوانا والرأس الأخضر وموريتانيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بتسوانا، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2.