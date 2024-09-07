ناصر الخليفي: "فخور بتحول النادي والجماعية أصبحت أسلوب الفريق"

ياسر رشاد - القاهرة - علق ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على وضع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية، خاصة بعد رحيل كيليان مبابي.

وأكد الخليفي أنه فخور بالتحول الذي طرأ على الفريق، مؤكدًا على أنه يجمع بين الشباب والموهبة.

وأضاف الخليفي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "قبل كل شيء أصبح هناك أسلوب جماعي للفريق، هذا هو أساس لمرحلة تطورنا التالية، لقد قام لويس إنريكي ومستشارنا الرياضي، لويس كامبوس، بعمل رائع".

وأكمل: "قيل لي إن هناك روحًا إيجابية في الفريق، كما لم يحدث من قبل، مع الحماس والطموح للنجاح معًا".

الجدير بالذكر أن كيليان مبابي يجد أزمة كبيرة مع إدارة باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي، وذلك بسبب مستحقاته القديمة، بعدما رحل لريال مدريد الإسباني.