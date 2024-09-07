أول رد فعل من زوجة أكرم توفيق الأولى بعد زواجه للمرة الثانية

الشارقة - اميمة ياسر - تصدر أكرم توفيق، نجم وسط النادي الأهلي، محركات البحث في «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلن عن زواجه للمرة الثانية بصانعة المحتوى هدير أبونار.

وفي أول رد فعل لزوجة أكرم توفيق الأولى على زواجه للمرة الثانية، قامت بحذف جميع صورها معه من حساباتها الشخصية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار الشكوك والتساؤلات حول ما إذا كانت لا زالت على ذمته أو انفصلا بعد زواجه الثاني.

ونشر أكرم توفيق عبر ستوري إنستجرام صورة مع زوجته وعلق :"زوجتى".

وكان أكرم توفيق قد احتفل بزواجه عام 2020 من زوجته الأولى التى رزق منها بنجله الوحيد "توفيق".

من هي هدير أبونار زوجة أكرم توفيق؟

من مدينة طنطا، تشتهر على السوشيال ميديا باسم نفرتيتي

تعرف نفسها عبر حسابها على "فيسبوك" كصانعة محتوى

درست في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية في جامعة طنطا

تقيم في دولتي مصر وقطر

شاركت في العديد من الأعمال الدرامية، منها مسلسل "دايما عامر"، و"الكبير أوي" الجزء السادس.