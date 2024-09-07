بالصور ..محافظ الاسكندرية يفاجىء لاعبى الاتحاد بحضور معسكر الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - فاجأ الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية لاعبى الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بحضور المران الاول لهم بستاد الاسكندرية استعدادا للموسم الجديد

و صافح محافظ الاسكندرية الجهاز الفني و اللاعبين و طالبهم ببذل اقصى جهد لديهم من أجل أسعاد جماهيرهم و شعب الإسكندرية و تمنى لهم كل التوفيق ، مُشيداً بقيادة النادى محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى و دورة الكبير فى قيادة زعيم الثغر أحد أكبر و أعرق الأندية المصرية

و من جانبه أشاد محمد مصيلحى كثيراً بمعالى المحافظ و أكد أن هذه الزيارة ستكون حافز كبير للاعبين خلال أستعدادهم للموسم الجديد مُعرباً عن خالص شكره و تقديره لمعالى المحافظ على هذه الزيارة و الدعم الكبير للفريق .

