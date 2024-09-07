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بالصور ..محافظ الاسكندرية يفاجىء لاعبى الاتحاد بحضور معسكر الفريق

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ياسر رشاد - القاهرة - فاجأ الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية لاعبى الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بحضور المران الاول لهم بستاد الاسكندرية استعدادا للموسم الجديد 

 و صافح محافظ الاسكندرية الجهاز الفني و اللاعبين و طالبهم ببذل اقصى جهد لديهم من أجل أسعاد جماهيرهم  و شعب الإسكندرية و تمنى لهم كل التوفيق ، مُشيداً بقيادة النادى محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى  و دورة الكبير فى قيادة زعيم الثغر أحد أكبر و أعرق الأندية المصرية  
و من جانبه أشاد محمد مصيلحى كثيراً بمعالى المحافظ و أكد أن هذه الزيارة ستكون حافز كبير للاعبين خلال أستعدادهم للموسم الجديد مُعرباً عن خالص شكره و تقديره لمعالى المحافظ على هذه الزيارة و الدعم الكبير للفريق .
 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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