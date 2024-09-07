الاتحاد السكندري يتعاقد مع نجم سلة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الاتحاد السكندري عن تعاقده مع ياسين ياسر عبد الوهاب لاعب الفريق الاول لكرة السلة بنادي الزمالك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء علاقته مع ناديه .

ووقع ياسين ياسر عبد الوهاب على تعاقده مع الاستاذ حازم الرجال امين صندوق النادي الذي رحب بانضمام الاعب لفريق الاتحاد السكندري بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي كما وافق ايضا المدير الفني احمد عمر على انضمام ياسين ياسر الى الاتحاد السكندري بأعتباره يجيد اللعب في مركزي 1 و 2 .

يذكر ان نادي الاتحاد السكندري يمكنه التعاقد مع لاعب واحد فقط في الموسم الحالي واتم التعاقد بالفعل مع ياسين ياسر ليكون هو الصفقة المحلية الوحيدة مع الامريكي ديكسون الذي تم تجديد التعاقد معه .

يذكر ان ياسين ياسر هو نجل نجم منتخب مصر ونادي الزمالك ياسر عبد الوهاب وعمه هو الدكتور محمد عبد الوهاب مدرب الجيل الذهبي لنادي الاتحاد السكندري والذي قاد النادي لاعظم انجازاته في نهاية السبعينات والثمانينات مع مجموعة من اساطير السلة بنادي الاتحاد السكندري .