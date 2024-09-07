موقف ثنائي منتخب مصر المصاب من مباراة بوتسوانا

كشف محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر عن موقف ثنائي الفراعنة المصاب من مباراة بوسوانا المقبلة في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وسيلاقي منتخب مصر نظيره بوتسوانا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.

وفاز الفراعنة في الجولة الأولى على نظيره كاب فيردي أمس الجمعة بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة، من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأكد محمد أبو العلا طبيب الفراعنة عبر المركز الإعلامي لمنتخب مصر، جاهزية الثنائي محمد حمدي ورامي ربيعة لمواجهة بوتسوانا.

وشدد طبيب الفراعنة على أن، إصابة محمد حمدي ورامي ربيعة عبارة عن إجهاد عضلي وسيكونا جاهزين لمواجهة بوتسوانا.

وكان الثنائي عمر مرموش ومصطفى محمد قد تم استبعادهما من المباراة بسبب الإصابة، بينما قرر الجهاز الفني ضم أحمد عيد.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة التي تضم أيضا موريتانيا وبوتسوانا، ولم يلعب الفريقان مباراتهما بعد.