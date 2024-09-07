استبعاد مصطفى محمد ومرموش من معسكر منتخب مصر وضم لاعب جديد

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن استبعاد الثنائي مصطفى محمد وعمر مرموش من معسكر الفراعنة بعدما تعرضا للإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر.

وتعرضا مصطفى محمد وعمر مرموش للإصابة خلال مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2025.

وتقرر استبعاد الثنائي من معسكر الفراعنة بعد خضوعهما للفحوصات الطبية عقب مباراة كاب فيردي التي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

وكشفت الأشعة التي أجريت لمهاجم نانت الفرنسي عن إصابته في العضلة الخلفية، وتتطلب فترة غياب قد تصل إلى عدة أسابيع.

فيما تعرض عمر مرموش لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وهي إصابة تحتاج إلى فترة علاج تصل إلى عدة أشهر.

وشدد المركز الإعلامي لاتحاد الكرة على استبعاد الثنائي من معسكر منتخب مصر، وذلك لضمان حصولهما على العلاج اللازم والعودة سريعًا إلى الملاعب.

وفي السياق ذاته فقد أكد إبراهيم حسن مدير الفراعنة استدعاء أحمد عيد لاعب المصري لصفوف المعسكر استعدادا لمباراة بوتسوانا المقبلة.

وسيلاقي منتخب مصر نظيره بوتسوانا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.