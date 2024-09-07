"الخامسة لمصر".. محمد السيد يحصد فضية رفع الأثقال في بارالمبياد باريس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حصد المصري محمد صبحي الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال وزن 88 كجم، في منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وجاء البطل المصري في المركز الثاني، خلف الصيني كان هو صاحب الميدالية البرونزية، الذي تمكن من رفع 242 كجم.

ونجح صبحي في رفع 224 كجم، ليضمن الحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية.

وتعد هذه هي الميدالية الفضية الخامسة للبعثة المصرية، في بارالمبياد باريس 2024، بواقع ميداليتين فضيتين وذهبيتين، بالإضافة إلى برونزية واحدة.

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