بعد أزمته الأخيرة.. استبعاد حجازي من معسكر منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

نشبت مشادة كلامية بين أحمد حجازي والجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، في مباراة الرأس الأخضر التي أقيمت أمس الجمعة.

وقال مصدر لمصراوي إن الجهاز الفني لمنتخب مصر قرر استبعاد حجازي من معسكر منتخب مصر، وإعفائه من مباراة بتسوانا المقبلة.

وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء بعد جلسة بين اللاعب وإبراهيم وحسام صباح اليوم في الفندق.

وكشف المصدر أن أحمد حجازي اعتذر أيضًا عن الاستكمال في المعسكر نظرا لحالته النفسية.

وفاز منتخب مصر على نظيره الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا 2025.

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