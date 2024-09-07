شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يرفع حصيلة مصر لـ5 ميداليات فى بارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت حصيلة ميداليات مصر فى الألعاب البارالمبية حتى الآن إلى 5 ميداليات، بعدما توج محمد صبحى بفضية رفع الأثقال.

وجاءت الميداليات كالتالى:

توج محمد المنياوي بذهبية منافسات رفع الأثقال لوزن 59 كجم.



حققت رحاب أحمد رضوان بالميدالية الذهبية لوزن 55 كجم.



توجت فاطمة محروس بالميدالية الفضية في منافسات (رفع الأثقال وزن 67 كجم سيدات).



توج محمد صبحى بفضية منافسات رفع الأثقال لوزن 88 كجم.



حصد منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس بالميدالية البرونزية عقب تغلبه على ألمانيا، بثلاث أشواط مقابل شوطين.