شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد يرفض الإعارة ويشترط الرحيل النهائي عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

رفض كريم نيدفيد لاعب الأهلي الخروج على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما رفض فكرة الدخول فى صفقات تبادلية هذا الصيف.

وتمسك اللاعب، الذي لم يشارك الموسم الماضي إلا على فترات مُتباعدة، بالبقاء مع الأهلي أو الرحيل نهائياً وليس على سبيل الإعارة، لأنه رحل من قبل إعارة أكثر من مرة ويرغب فى الرحيل النهائي هذه المرة، إذا رفض الأهلي بقاءه.

من ناحية أخرى، حصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ملخص لخمس مباريات خاضها فريق جورماهيا الكيني مؤخراً فى أكثر من بطولة قارية ومحلية لدراسته قبل مواجهة الفريقين المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بكينيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها. وينوي كولر استكشاف المنافس الكيني جيداً قبل مواجهة الفريقين في ضربة بداية المارد الأحمر للبطولة القارية القوية.

من ناحية أخرى، بدأ مسئولو النادي الأهلي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.