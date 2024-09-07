أول تعليق من حجازي بعد أزمته مع حسام حسن في منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

علق أحمد حجازي مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم ونادي نيوم السعودي، على أنباء اعتذاره عن استكمال معسكر الفراعنة.

ونشر أحمد حجازي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ستروي تضمنت :"لم أعتذر عن معسكر المنتخب تم استبعادي من المدير الفني لمنتخب مصر صباح اليوم".

وأضاف:"و للرد على موقف مباراه امس لم أعتذر ايضاً على المشاركة و المشادة كانت رد فعل علي كلام صدر من أحد أفراد الجهاز المعاون للمدير الفني و علي مرئي ومسمع من الجميع".

وأتم حديثه قائلاً :"على مدار ۱۳ سنة في المنتخب و لعب 100 مباراة دولية لم يصدر مني تصرف سلبي و دائما مصلحة المنتخب أهم من أي شئ بالنسبه لي، وأتمنى التوفيق للمنتخب الوطني".

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره بتسوانا يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا، والمقرر لها في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.