مودرن سبورت يجدد إعارة رشدان ويعيد زعلوك إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نهى خورشيد:

جدد مجلس إدارة نادي مودرن سبورت إعارة محمد رشدان لاعب الأهلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن الإدارة قررت استمرار استعارة عبدالرحمن رشدان لموسم إضافي، إلى جانب عودة محمد زعلوك إلى صفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته.

وكان مودرن سبورت ضم محمد رشدان ومحمد زعلوك في الانتقالات الشتوية الماضية، مقابل انتقال لاعبه عمر كمال عبدالواحد إلى صفوف الأهلي.

والجدير بالذكر أن مجلس إدارة مودرن سبورت نجح في التعاقد مع 15 صفقة خلال الساعات الماضية.