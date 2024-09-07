موعد سفر بعثة الأهلي إلى كينيا لمواجهة جورماهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نهى خورشيد:

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يوم الجمعة المقبل إلى العاصمة الكينية نيروبي استعداداً لمواجهة جورماهيا الكيني المقرر لها الأحد المقبل 15 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الــ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني استقر علي خوض الفريق لمرانه يوم الجمعة قبل التوجه إلي مطار القاهرة عبر طائرة خاصة والتوجه إلي نيروبي.

وأوضح، سامي قمصان المدرب القائم وأعمال مدير الكرة سيسبق البعثة لاستقبالها والترتيب لكافة الأمور من حجز فندق والإقامة

وأكد، محمود الخطيب رئيس النادي كلف طارق قنديل عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق التي ستغادر الي كينيا لخوض المباراة