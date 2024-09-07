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أول رد فعل من زوجة أكرم توفيق الأولى بعد إعلانه الزواج

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محمد اسماعيل - القاهرة - فجر لاعب النادي الأهلي، أكرم توفيق، مفاجأة خلال الساعات الماضية، بإعلانه الزواج للمرة الثانية من هدير أبو نار، بنشره "ستوري" معها، وكتب: "زوجتي".

وأثار هذا الإعلان غضب زوجة أكرم الأولى، مما دفعها إلى حذف جميع صورها معه من حسابها على منصة "إنستجرام"، وترك صور أولادهم فقط.

وكان قد تزوج أكرم توفيق بزوجته الأولى، سميرة عبد الكريم، في عام 2020، ورُزق من هذه الزيجة بطفل وطفلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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