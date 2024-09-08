"فوز كبير لألمانيا وانتصار نيجيريا".. نتائج مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيمت اليوم العديد من المباريات الدولية، في مختلف المسابقات والمنافسات، في مختلف القارات حول العالم.

وشهد اليوم السبت، إقامة العديد من المباريات في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها بالمغرب، بالإضافة إلى مباريات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

الكاميرون تفوز على ناميبيا (1-0).

موريتانيا تفوز على بوتسوانا (1-0).

نيجيريا تفوز على بنين (3-0).

تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

بيرو تفوز على كولومبيا (1-0).

البرازيل تفوز على الإكوادور (1-0).

الأوروجواي تتعادل مع باراجوي (0-0).

دوري الأمم الأوروبية

هولندا تفوز على البوسنة والهرسك (5-2).

ألمانيا تفوز على المجر (5-0).

ألبانيا تفوز على أوكرانيا (2-1).

اليونان تفوز على فنلندا (3-0).

جورجيا تفوز على التشيك (4-1).

إنجلترا تفوز على إيرلندا (2-0).

أرمينيا تفوز على لاتفيا (4-1).

جزر الفارو تتعادل مع مقدونيا الشمالية (1-1).

مولدوفا تفوز على مالطا (2-0).

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