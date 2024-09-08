"دوري الأمم الأوروبية وتصفيات إفريقيا".. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

تقام اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر الجاري، العديد من المباريات الهامة بمختلف الملاعب العالمية، ويأتي على رأسها مواجهة سويسرا وإسبانيا بدوري الأمم الأوروبية.

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة:

تصفيات أمم إفريقيا

جامبيا ضد تونس.. السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت2.

دوري الأمم الأوروبية

الدنمارك ضد صربيا.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 3.

سويسرا ضد إسبانيا.. العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 1.

البرتغال ضد إسكتلندا.. العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 2.

كرواتيا ضد بولندا.. العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 3.