صومالي.. الاتحاد الأفريقي يعلن طاقم حكام مباراة مصر وبتسوانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم حكام مباراة منتخب مصر وبتسوانا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

ويدير اللقاء الحكم الصومالي، عمر عبدالقادر، ويعاونه حمزة حاجي مساعد أول وعلي محمد مساعد ثاني وأحمد حسن حسين حكما رابعا.

ويستعد منتخب مصر للسفر اليوم الأحد إلى بتسوانا على متن طائرة خاصة لمواجهة بتسوانا يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

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