ستوري نجوم كرة القدم.. حسام غالي في الجيم.. تهنئة سعد سمير لبركات.. أكرم مع زوجته الثانية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم النادي الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة النادي الحالي حسام غالي صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية في صالة الجيم.

وقام يوسف أيمن لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وشارك محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له خلال تواجده في صالة الجيم.

كما نشر عمرو السولية لاعب النادي الأهلي صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

ونشر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، عبر إنستجرام صورة له رفقة زوجته، خلال قيامهم بأداء مناسك العمرة.

وحرص أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، على نشر صورة له خلال تواجده في معسكر منتخب مصر.

وهنأ سعد سمير لاعب النادي الأهلي السابق، نجم الفريق الأسبق محمد بركات، بمناسبة عيد ميلاده.

وشارك محمود حسن تريزيجيه متابعيه صورة له، من مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي، في تصفيات أمم أفريقيا.

وقام أحمد عبد القادر لاعب نادي قطر القطري، بنشر صورة له خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام الشحانية، أمس السبت.

ونشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلين صورة له خلال تواجده في التدريبات الجماعية للفريق، وهو يرفع يده، كأنه يودع الجماهير، وهو ما أثار جدلاً كبيراً بين الجماهير.

وشارك أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي، متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة زوجته الثانية.

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