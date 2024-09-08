شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. اتحاد الكرة يعلن تعيين كيروش مديراً فنياً لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

في مثل هذا اليوم 8 سبتمبر 2021، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، في اجتماعه، تعيين الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، وذلك عقب إقالة المدرب حسام البدري.

وتم تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا، وضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربا، فيما عُينَ عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

وقاد كيروش منتخب مصر الأول لمدة 215 يومًا، شارك خلالها مع الفراعنة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، كما خاض غمار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

لعب الفراعنة تحت قيادة كيروش 20 مباراة فاز فى 13 مرة وتعادل مرتين وخسر 5 مرات (منها 3 بركلات الجزاء) ، سجل المنتخب 2 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف ، وتأهل للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ، وحصد المركز الرابع في كأس العرب كما حقق وصافة كأس الأمم الإفريقية 2021 بينما فشل في التأهل إلى كأس العالم أمام منتخب السنغال.

المدرب البرتغالي مضى في طريقه وسط الاشواك بمجموعة من اللاعبين الشبان التي تشارك للمرة الأولى في تاريخها مع الفراعنة ، وبأسماء لم تكن معروفة للكرة المصرية جيداً، أمثال، محمد عبد المنعم، وعمر كمال عبد الواحد، ومهند لاشين والراحل أحمد رفعت حتى أصبح كل منهما بعد ذلك نجماً كبيراً فى ناديه.