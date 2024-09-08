شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: قررت إيقاف نجلي وشقيقي من قبل.. وتلقيت تهديدات بالقتل لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة المشرف على لجنة المسابقات، أنه بدأ التواجد في برج المراقبة باستاد الإسكندرية بعدما أصبح مسئولا عن المسابقات، وقال عامر فى تصريحات تليفزيونية " فيفا رفض إجراء اي تعديلات على ستاد الإسكندرية لانه اعتبره مبنى أثرى ".



وعن مسيرته كلاعب: "لعبت مع طلعت يوسف ثم اصبح مدربي بعد ذلك، كنت اجيد في مركزي وسط الملعب والليبرو، وقلدت طريقة لعب فاروق جعفر".



وأوضح: " اعتزلت كرة القدم في سن مبكرة بسبب "قانون العائلة" وضرورة العمل بمجرد انتهاء الدراسة".



وأشار: "مراقب مباراة سموحة ومودرن سبورت ذكر في تقريره سخرية محمد صديق من اختيار نجلي افضل لاعب في اللقاء"



وأضاف: " سبق وقررت إيقاف نجلي بسبب مشادة بينه وبين أحمد جعفر. كما قررت إيقاف شقيقي عز حسين 4 مباريات بسبب تجاوزه في حق الحكم خلال مباراة سابقة ".



وأتم: " البعض تعامل معي كما لو كنت دخيلا على كرة القدم، وتلقيت تهديدات بالقتل حال إقامة لقاء الأهلي وإنبي في السوبر موسم 2012 -2023.