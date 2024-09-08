شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: عقوبة حسين الشحات في أزمة الشيبى كانت بناء على تقرير المراقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح عامر حسين عضو اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، سبب عقوبة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، في أزمة صفعه لمحمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز.



قال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: "أخذنا عقوبة حسين الشحات، بناء على تقرير المراقبين، وأي ناد يريد الاطلاع على التقرير ليس لدينا أي مشكلة، ومع لجوء الشيبي إلى الاستئناف فهذا كان في مصلحتنا".



تابع حسين :"لا يمكنني مطالبة لجنة الانضباط بالتسريع في القرارات لأنها لجنة مستقلة، ليس من حقي كرئيس لجنة مسابقات الاطلاع على تقرير الحكم، من الممكن أن نخاطب لجنة الحكام ونتساءل إذا حدث مشكلة".



أضاف : "عندما لا يقوم مراقب المباراة بدوره المطلوب في المباراة، يتم إيقافه 6 شهور عن الحكم".



وأتم: "عندما قام رونالدو بإشارته الخارجة، تعرض للإيقاف لمدة مباراتين فقط."