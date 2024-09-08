تفاصيل إصابة حسام عوار ومدة غيابه عن الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد البركاتي تفاصيل الإصابة التي تعرض لها النجم الجزائري حسام عوار لاعب فريق الاتحاد السعودي، أثناء المشاركة مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدوري الحالية ومدة غيابه عن الملاعب.

وقال محمد البركاتي في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام اليوم: " سيغيب حسام عوار لمدة أسبوع بسبب إصابته في العضلة الخلفية، ومن المتوقع غيابه عن لقاء الاتحاد أمام الوحدة بالدوري السعودي".

موعد مباراة الاتحاد والوحدة القادمة

ويستعد الاتحاد لمواجهة الوحدة يوم الأحد المقبل في المباراة التي ستجمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

في سياق متصل ينتظر نادي الاتحاد موافقة رسمية من الجهات المسؤولة من أجل عمل 'تيفو' في مواجهة الوحدة.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري، وستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD الناقلة لدوري روشن الموسم الجاري.