"بعد فوز موريتانيا".. ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

اختتم اليوم السبت مباريات الجولة الأولى في المجموعة الثالثة، بتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

وكان المنتخب المصري، تمكن من تحقيق الفوز أمس، على حساب نظيره منتخب كاب فيردي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة، وفي المجموعة ذاتها تمكن منتخب موريتانيا من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب بوتسوانا بهدف دون مقابل.

ويحتل المنتخب المصري، صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاثة نقاط وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني منتخب موريتانيا، بنفس الرصيد من النقاط.

وجاء جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات كالتالي:

1- مصر.. مباراة.. 3 نقاط.

2- موريتانيا.. مباراة.. 3 نقاط.

3- بوتسوانا.. مباراة.. 3 نقاط.

4- كاب فيردي.. مباراة.. 3 نقاط.

ويستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره منتخب بوتسوانا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 سبتمبر الجاري، في إطار الجولة الثانية من التصفيات.

اقرأ أيضاً:

دون صفقات جديدة.. تشكيل الزمالك لمواجهة الشرطة العراقي وديا