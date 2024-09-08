بعد أزمة أكرم.. حكاية 4 أزمات لنجوم كرة القدم مع زوجاتهم وصلت إحداهم إلى المحاكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اشغل لاعب النادي الأهلي، أكرم توفيق، وسائل التواصل الاجتماعي وأثار الجدل، بعد ما أسدل الستار على زوجته الثانية عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" والتي تدعى هدير أبو نار.

وتعرض أكرم لأزمة، حيث تلقى العديد من الانتقادات من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بجانب حذف زوجته الأولى جميع صورها معه.

وسبق أن تعرض عدد من نجوم كرة القدم المصرية لأزمات مشابهة وأقوى من تلك، ووصلوا إلى المحاكم.

الشناوي ينفصل عن زوجته بعد 11 عاما

تزوج الشناوي من طليقته منة عصام في عام 2010، في حفل كبير داخل أحد فنادق القاهرة.

وفي عام 2021 انفصل الشناوي عن زوجته سرا، وتم معرفة أزمة الانفصال بعدها بـ3 أشهر، ليقوم حارس الاهلي بحذف صوره التي كانت تجمعه معها أثناء فترة زواجهم.

صلاح محسن

شهدت بداية عام 2024، تسريب زوجة صلاح محسن الكثير من المحادثات المنسوبة له وهو يلاحق فتيات عبر برنامج "سناب شات"، ليرفع اللاعب دعوى تشهير ضد زوجته.

ووجه محامي صلاح محسن خلال لقاء تلفزيوني اتهامات لزوجتة بسبب ارتكابها أربع جرائم وهي الاستيلاء على الحساب الشخصي للاعب وأخذ بعض الصور من الرسائل ونشرها، والتشهير به.

وبعدها أعلن صلاح محسن عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" طلاقه من زوجته.

طرد عمرو زكي لزوجته

سبق أن صرح لاعب الزمالك السابق، عمرو زكي، عبر برنامج شيخ "الحارة" بإنه طرد زوجته في الشارع قائلا: "الست اللي تطلع تتكلم على أبو ابنها ظلم لابنها مش لعمرو، لأني بعتبر أي علاقة بين اتنين متجوزين وانفصلوا".

وأضاف: "الولاد ملهمش ذنب، وعشان كده طردتها في الشارع، وبصرف على ابني بس مش بديها فلوس في ايديها".

محمد فاروق والنفقة

سبق أن قضت محكمة أسرة مدينة نصر بإلزام مهاجم الأهلى وبتروجيت السابق محمد فاروق بدفع مبلغ 5000 جنيه كنفقة شهرية لزوجته، بجانب مبلغ 1000 جنيه لابنه "آدم" وابنته "لوجين".

وأقامت زوجة فاروق دعواها لرفض الزوج الإنفاق عليها هى ونجليها، بالرغم من حصوله على عائد مادي ضخم من نادى بتروجيت الذى كان يلعب فيه.

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