كهربا يثير الجدل بهذه الصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أثار لاعب النادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، الجدل بنشره صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام".

ونشر كهربا صورة له في تدريبات الأهلي وهو يرفع يده مع وضع رمز تعبيري "يد" (كأنه يودع الجمهور).

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يلاقي نظيره جورماهيا الكيني يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر، ضمن مواجهات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2024/25.

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