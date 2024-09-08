ملف الخليج 365.. زواج أكرم توفيق..استبعاد ثلاثي المنتخب.. تحويل عضو الزمالك إلى التحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات الهامة أمس السبت، نستعرضها خلال السطور التالية:

رسميا.. استبعاد مصطفى محمد وعمر مرموش من معسكر منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، تفاصيل الحالية الصحية للاعبي منتخب مصر، الذين تعرضوا للإصابة خلال مباراة أمس ضد كاب فيردي، وهم مصطفى محمد وعمر مرموش ورامي ربيعة ومحمد حمدي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"براتب مثل نيمار".. اهتمام سعودي جديد بضم محمد صلاح

تنتهي عقود 3 لاعبين في ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، بينهم المحترف المصري محمد صلاح، والذي لمح في تصريحات تلفزيونية بأن الموسم الحالي هو الأخير له. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور قبل مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني - خاص

كشف مصدر بالأهلي عن تطورات الحالة الصحية للاعب فريقهم إمام عاشور وموقفه من المشاركة في مباراة جورماهيا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بعد أزمته الأخيرة.. استبعاد حجازي من معسكر منتخب مصر

نشبت مشادة كلامية بين أحمد حجازي والجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، في مباراة الرأس الأخضر التي أقيمت أمس الجمعة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تحويل عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إلى التحقيق

كشف مصدر مُطلع عن إرسال نادي الزمالك استدعاءً رسميًا إلى عضو مجلس إدارته محمد طارق للخضوع للتحقيق أمام مستشار مجلس إدارة القلعة البيضاء سيد عزت. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

صفاء حسن تحصد الميدالية السادسة لمصر في بارالمبياد باريس 2024

حصدت المصرية صفاء حسن الميدالية البرونزية في رفع الأثقال لوزن 79 كجم ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بعد إثارة الجدل.. بيراميدز يعلن صفقته الجديدة

أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع عبد الرحمن مجدي قادما من الإسماعيلي، ضمن تدعيمات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أكرم توفيق ليس الأول.. لاعبون كرة قدم تزوجوا أكثر من مرة

أثار إعلان لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي، أكرم توفيق زيجته الثانية جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أفضل 15 صورة من أول 3 جولات بالدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025

نشر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز أفضل صور تم التقاطها في الجولات الثلاث الأولى، وثقت لحظات حزينة ومفرحة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

صالح جمعة يتذكر أحمد رفعت بكلمات مؤثرة

تذكر صالح جمعة لاعب الكرخ العراقي الحالي والأهلي السابق، صديقه النجم الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر، موجهاً له كلمات مؤثرة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أول رد فعل من زوجة أكرم توفيق الأولى بعد إعلانه الزواج

فجر لاعب النادي الأهلي، أكرم توفيق، مفاجأة خلال الساعات الماضية، بإعلانه الزواج للمرة الثانية من هدير أبو نار، بنشره "ستوري" معها، وكتب: "زوجتي". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)