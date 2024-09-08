شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك يتعاقد مع طارق حامد من سموحة فى صفقة تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

في مثل هذا اليوم 8 سبتمبر 2014 ، تعاقد نادي الزمالك مع طارق حامد لاعب وسط فريق سموحة لمدة ثلاث مواسم مقبلة مقابل سبعة ملايين جنيه في صفقة وصفت بأنها الأفضل للقلعة البيضاء في السنوات الأخيرة بعدما صنع اللاعب تاريخاً كبيراً مع أصحاب الرداء الأبيض قبل أن يرحل للدوري السعودى.



طارق حامد من مواليد 24 أكتوبر 1988، فهو أحد أهم لاعبى خط الوسط فى مصر على مدار السنوات الأخيرة، وانتقل لنادى الزمالك مقابل 7 ملايين جنيه، حصل سموحة على 5 ملايين جنيه من القلعة البيضاء بينما سدد اللاعب 2 مليون جنيه من راتبه الشخصى لإتمام الصفقة ليصبح عنصرا أساسيا بالتشكيل الأبيض لا غنى عنه.



طارق حامد من مواليد محافظة الإسكندرية، بدأ مسيرته الكروية مع نادى سموحة، وفى موسم 2011 /2012 تم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادى السكندرى، ثم انضم اللاعب لنادى الزمالك فى موسم 2014 /2015 لمدة خمسة مواسم، حيث وجد صعوبة فى الوصول لتشكيلة الزمالك الأساسية إلا أنه تمسك بالفرصة وقاتل حتى أصبح أهم لاعب فى وسط القلعة البيضاء.



وحجز طارق حامد لنفسه موقعاً فى تشكيلة منتخب مصر، الذى تأهل معه إلى نهائى أمم أفريقيا عام 2017 قبل الهزيمة على يد الكاميرون، ثم نجح فى التأهل رفقة الفراعنة إلى مونديال روسيا 2018، وشارك طارق مع منتخب مصر الأول فى أمم أفريقيا 2019، ورغم التوديع المبكر للمسابقة التى أقيمت على أرض مصر، لكنه كان من اللاعبين القلائل الذين لاقوا الإشادة واستحسان الجمهور حيث قدم أداءً جيداً خلال منافسات البطولة.

وحقق طارق حامد مع الزمالك بطولات عديدة هى الدورى الممتاز عام 2015 مع المدرب البرتغالى فيريرا والدوري الأخير مع كارتيرون، كما حصد حامد كأس مصر أعوام 2015 على حساب الأهلي، و2016 على حساب الأهلي، و2018 على حساب سموحة السكندرى بركلات الترجيح و 2019 على حساب بيراميدز، وكأس السوبر المصرى بالإمارات على حساب الأهلى 2017 بركلات الجزاء، والسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال السعودى 2018، وبطولة الكونفدرالية 2018 على حساب نهضة بركان المغربى وكأس السوبر الافريقى على حساب الترجى التونسى 2020 وكأس السوبر المحلى على حساب الاهلى 2020 .



وأصبح حامد أحد قادة الفريق الأبيض نظراً لما يتمتع به من خبرات وشخصية قيادية، وإجمالا شارك طارق حامد في 284 مباراة مع الزمالك بكل البطولات بإجمالى 24550 دقيقة لعب سجل خلالها ستة أهداف وصنع ثمانية أخرى.



ويلعب حاليا طارق حامد لنادى ضمك السعودى، بعدما خاض تجربة مميزة مع فريق اتحاد جدة السعودى.