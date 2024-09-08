شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن أبو جريشة: منتخب بوتسوانا يعلم قيمة الفراعنة وخبرات صلاح والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد محسن أبو جريشة المدرب العام لمنتخب بوتسوانا، أن مواجهة منتخب مصر فى الجولة الثانية من تصفيات الأمم الأفريقية يوم الثلاثاء المقبل مهمة من أجل مواصلة الانتصارات في مشوار تصفيات أمم أفريقيا بعد الفوز على الرأس الأخضر بالقاهرة أول أمس الجمعة، بثلاثية نظيفة.

وأوضح المدرب العام للمنتخب بوتسوانا، أن مواجهة منتخب مصر أمام بوتسوانا ستكون فى غاية الصعوبة خاصة بعد تلقى المنتخب البتسوانى الهزيمة فى الجولة الأولى خارج أرضه أمام المنتخب الموريتانى، وفى ظل رغبة الفراعنة فى مواصلة تصدر المجموعة الثالثة.

وأضاف أبو جريشة فى تصريحات صحفية، أن الفروق بين المنتخبين كبيرة والجميع فى القارة السمراء يعلم قيمة المنتخب المصرى والخبرات التى يمتلكها لاعبيه مثل محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه ومحمد الشناوى وزيزو ومصطفى محمد.

وأوضح نجم الكرة المصرية السابق والحاصل على برونزية كأس العالم للشباب 2001، أن مواجهة منتخب مصر بالنسبة له صعبة جدا وأنه لأول مرة يتعرض لمثل هذا الموقف أن يعمل مع فريق يواجه المنتخب المصرى ولكن هذه هى كرة القدم بالأمس أدافع عن ألوان المنتخب المصرى واليوم منافس.

واختتم أبو جريشة، أنه يتمنى أن تليق المباراة بالمنتخبين وأن يستمتع الجمهور بأداء اللاعبين وأن تخرج المباراة إلى بر الأمان باللعب النظيف والتحكيم العادل والروح الرياضية العالية بين اللاعبين.