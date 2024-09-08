شكرا لقرائتكم خبر عن 6 جنسيات تظهر في السوبر الأفريقي بين الأهلى والزمالك.. المغرب بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الأهلى والزمالك تدعيم صفوفهما استعدادا للسوبر الأفريقي المقرر له 27 سبتمبر الجاري على ملعب "المملكة أرينا" فى السعودية. وتعاقد النادى الأهلى حتى الآن مع 4 صفقات هي يحيى عطية الله وأشرف دارى ويوسف أيمن وعمر الساعى، بينما تعاقد الزمالك مع محمود بنتايج وأرون بوبيندزا وعمر فرج.

وارتفعت عدد الجنسيات الأجنبية إلى 6 جنسيات في القطبين قبل المواجهة المرتقبة في الـ27 من سبتمبر الجارى، والتي تتصدرها الجنسية المغربية نستعرضها في التقرير التالى..

الجنسية المغربية

تتصدر الجنسية المغربية قائمة الجنسيات المتواجدة في السوبر الأفريقي بوجود 4 لاعبين في القطبين وهم: رضا سليم وأشرف دارى ويحيى عطية الله في الأهلى، ومحمود بنتايج في الزمالك.

الفلسطينية في الوصافة

وتأتى الجنسية الفلسطينية في الوصافة بوجود لاعبين فقط هما وسام أبو على في الأهلى، والوافد الجديد عمر فرج فى الزمالك.

4 جنسيات أخرى

وتتواجد 4 جنسيات أخرى في السوبر برصيد لاعب واحد، بيرسى تاو "جنوب أفريقيا"، وسيف الجزيرى "تونس"، وأرون بوبيندزا "الجابون"، وسامسون إكينيولا "كولومبيا".