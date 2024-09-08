شكرا لقرائتكم خبر عن عودة محمد فتح الله للطلائع بعد نهاية إعارته للجندل السعودى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 سبتمبر 2024 09:00 ص

عاد محمد فتح الله، لاعب طلائع الجيش المعار للجندل السعودى، لصفوف فريقه بنهاية فترة الإعارة لينتظم اللاعب فى تدريبات الطلائع بداية من الثلاثاء المقبل استعداداً للموسم المقبل.

ووافق نادى طلائع الجيش على إعارة مدافعه محمد فتح الله للجندل السعودى لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وشارك اللاعب مع فريقه وبنهاية الموسم يعود لاستكمال تعاقده مع الطلائع.

من جهته رحب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع بعودة محمد فتح الله باعتباره من العناصر المميزة فى خط الدفاع ويحتاج لجهوده بالموسم الجديد.

وأنهى مسئولو طلائع الجيش إجراءات التعاقد مع معاذ الحناوى لاعب البنك الأهلى والداخلية السابق لمدة موسم واحد ليكون أولى تدعيمات الفريق استعداداً للموسم الجديد.

كما أنهى مسئولو طلائع الجيش إجراءات التعاقد مع رجب عمران لاعب الاتحاد السكندري لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد. ورحل رجب عمران عن الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الماضى، ليصبح لاعباً حراً ويستطيع الانضمام لصفوف طلائع الجيش فى صفقة انتقال حر.

أنهى مسئولو طلائع الجيش إجراءات التعاقد مع أحمد علاء مدافع المقاولون العرب استعداداً للموسم الجديد ، ويأتى التعاقد مع الثنائى بناءً على رغبة عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق الذى قدم تصوراً لإدارة ناديه استعداداً لإنطلاق الموسم الجديد.



في نفس السياق ، يعقد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، عدة اجتماعات مع الجهاز الإداري لفريقه لترتيب برنامج فترة الإعداد لفريقه والمباريات الودية المزمع خوضها خلال الأيام المقبلة استعداداً للموسم الجديد.



وعقد اللواء محمد عزازي، رئيس جهاز الرياضة، اجتماعاً مع جهاز الكرة بنادي طلائع الجيش برئاسة اللواء أيمن المصري المشرف العام على الكرة، والعميد علاء السعدني مدير الكرة وعبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق؛ لمناقشة استعدادات الفريق للموسم الجديد، وملف الراحلين والصفقات الجديدة.



ومنح عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه راحة 16 يوماً من التدريبات عقب خروج الفريق من كأس مصر فى مباراة ماراثونية أمام الإسماعيلي.



ومن المقرر أن يبدأ الطلائع تدريباته الثلاثاء المقبل استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد بفترة إعداد قوية.