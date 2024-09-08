شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير جوميز بعد نهاية معسكر الإسكندرية يحسم مصير نجوم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفني لفريق الزمالك، تقريرًا عن معسكر الفريق الذى أقيم فى الإسكندرية واختتم أمس، السبت، حيث يسلم المدير الفني تقريرا مفصلا عن المعسكر، وعدد من اللاعبين الذين سيتم حسم مصيرهم بشكل نهائي قبل غلق باب القيد الأفريقي، والمقرر له 12 من الشهر الجارى.

ومن المقرر أن يعد جوميز تقريرا نهائيا عن كل من ناصر منسى، وساميون أكينيولا، ومهاب ياسر، ومصطفى الزنارى، وسيف فاروق جعفر، حيث سيتم تحديد مصير هؤلاء اللاعبين وفق هذا التقرير الذى سيطلب فيه جوميز سواء الإبقاء على اللاعبين أو خروجهم على سبيل الإعارة.

واختتم فريق الزمالك أمس السبت، معسكره بالإسكندرية استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد بعد اطمئنان البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على الحالة الفنية والبدنية للاعبين، والوقوف على مستوى عناصر المجموعة بأكملها.