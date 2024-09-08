شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلم درع الدوري بعد نهاية معسكر الفراعنة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 سبتمبر 2024 10:00 ص

أجرى مجلس إدارة النادي الأهلي اتصالات خلال الأيام الماضية مع رابطة الأندية المحترفة بشأن تسليم الأهلي درع الدوري، بعدما تأجل تسليمه خلال الفترة الماضية بسبب حصول فريق الأهلي على راحة سلبية طويلة عقب نهاية الموسم المنقضي.

ويتشاور مسئولو الأهلي مع رابطة الأندية حول تحديد موعد مناسب لإقامة حفل كبير يتم خلاله تسليم درع الدوري الجديد للأهلي، وتُشير المعلومات الواردة من القلعة الحمراء إلى أن هذا الحفل سيكون عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني الحالى.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني في الثالثة عصر الأحد المقبل 15 سبتمبر على ملعب نيايو الوطني.

من جهته أعلن الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس سيدير لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.

ويتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولرالسير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لانطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.