شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينشئ متحفا للبطولات داخل مقر النادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، على إنشاء متحف خاص لبطولات القلعة البيضاء والتى توج بها النادى منذ إنشائه، وذلك أسوة بالأندية العالمية الكبرى.

وأنشأ المجلس متحفا لجميع بطولات نادى الزمالك، وتم عرضها بطريقة متحضرة لتصبح أمام جميع أعضاء الجمعية العمومية.



متحف بطولات الزمالك



متحف نادى الزمالك

فى سياق آخر، يلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية في الثالثة عصر السبت 14 سبتمبر بالعاصمة الكينية نيروبي، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة فى التاسعة مساء 20 سبتمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات للبطولة القارية.