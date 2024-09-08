اليوم.. ختام منافسات دورة الألعاب البارالمبية بباريس

ياسر رشاد - القاهرة - تختتم اليوم الأحد، منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والتي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس بداية من 28 أغسطس الماضي.

وتشارك البعثة المصرية في اليوم الأخير في لعبتين كالتالي:

الباراكياك

سلوى إيهاب تشارك في سباق 200 متر الساعة 11:14 صباحًا.

رفع الأثقال البارالمبي

راندا تاج الدين تشارك في نهائي وزن 86 كجم الساعة 11:35 صباحًا.

نادية فكري تشارك في نهائي وزن +86 كجم الساعة 3 عصرًا.

عمرو فاروق يشارك في نهائي وزن +107 كجم الساعة 4.35 عصرًا.

وعقب انتهاء المنافسات يقام حفل ختام بارالمبياد باريس 2024 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

يذكر أن مصر توجت حتى الآن بـ6 ميداليات بارالمبية في النسخة الحالية، حيث توج محمد المنياوي ورحاب رضوان بذهبيتي رفع الأثقال، وفاطمة محروس ومحمد صبحي بفضيتي رفع الأثقال، والكرة الطائرة جلوس بالميدالية البرونزية، وصفاء حسن بالميدالية البرونزية في رفع الأثقال.

وشاركت مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعب ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 190 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها في دورات الألعاب البارالمبية، بواقع 51 ذهبية و70 فضية و69 برونزية.