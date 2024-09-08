اليوم.. منتخب مصر يطير إلى بتسوانا بطائرة خاصة

ياسر رشاد - القاهرة - تغادر صباح اليوم بعثة المنتخب الوطني إلى بتسوانا على متن طائرة خاصة، ومن المقرر أن يبدأ المنتخب تدريباته في اليوم ذاته مساء ، في إطار الاستعداد لمواجهة المنتخب البتسواني يوم الثلاثاء القادم في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

واسند اتحاد الكرة رئاسة بعثة المنتخب الوطني في رحلته إلى بوتسوانا إلى نائب رئيس المجلس خالد الدرندلي، على أن يرافق البعثة اللواء حلمي مشهور، ولم يتأكد بعد ما إذا كان جمال علام رئيس المجلس سيرافق البعثة من عدمه .

ونجح منتخب مصر في الفوز على كاب فيردي، بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأولى والتي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضية عن طريق رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل في الدقائق 23، و45+1، و70 على الترتيب.

يعمل الجهاز الفني على تجهيز الفريق بشكل جيد لمواجهة بوتسوانا، حيث يسعى لتحقيق الفوز الثاني على التوالي والاقتراب من التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وشهدت الأيام الماضية تطورات طارئة في صفوف منتخب مصر، حيث تسببت الإصابات والاعتذارات في غياب عدد من اللاعبين عن مواجهة بوتسوانا في الجولة الثانية من التصفيات.