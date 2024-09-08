تصفيات أمم إفريقيا2025.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة مصر وبوتسوانا

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت القيادة الفنية لـ حسام حسن، مع نظيره منتخب بوتسوانا، في المواجهة التى تجمع بينهما ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

تتجه بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، الى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة، في طريقها إلى مدينة جابورون العاصمة البوتسوانية، استعدادا لمواجهة منتخب بوتسوانا، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.



وتقام مباراة مصر وبوتسوانا يوم الثلاثاء المقبل 10 سبتمبر الجاري على ملعب الأخير بمدينة فرانسيس تاون والتي تبعد عن العاصمة البوتسوانية جابورون قرابة 400 كم، ويبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، ويطلق عليها عاصمة الشمال، وهى من أكبر المدن السياحية في بوتسوانا.

منتخب مصر يفوز على كاب فيردي



وفاز منتخب مصر على كاب فيردي بثلاثية نظيفة في الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، في اللقاء الذي أقيم بإستاد القاهرة الدولي، الجمعة الماضي.

وأكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه تم استدعاء أحمد عيد لاعب المصري لمعسكر الفراعنة استعدادا لمباراة بتسوانا المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

القناة الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا

وتنطلق أحداث مباراة مصر وبوتسوانا في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.