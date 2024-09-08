بوتسوانا ضد مصر.. غيابات الفراعنة بالجولة القادمة بتصفيات أمم أفريقيا 2025

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة منتظرة أمام نظيره بوتسوانا، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.



ويغيب عن منتخب مصر فى المباراة القادمة أمام بوتسوانا كلًا من المحترفان مصطفي محمد وعمر مرموش بسبب الاصابة التي لحقت بهما خلال لقاء الفراعنة أمام الرأس الأخضر، فضلًا عن أحمد حجازي الذي اعتذر عن استكمال المعسكر لظروف نفسية، بجانب إمام عاشور الذي تعرض للإصابة خلال التدريبات في الأيام الأولي للمعسكر.



وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم استبعاد أحمد حجازي مدافع الفراعنة من المعسكر الحالي وإعفاءه من مباراة المنتخب أمام بوتسوانا.

وعقد الجهاز الفني اجتماعًا مع أحمد حجازي داخل فندق الاقامة لتقارب وجهات النظر بعد ان ظهر اللاعب غاضبا على دكة البدلاء في لقاء مصر والرأس الأخضر الأخيرة، ورفض حجازي المشاركة في بعض الدقائق في الشوط الثاني من المباراة.

وطلب أحمد حجازي إعفاءه من مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا وهو ما وافق عليه جهاز المنتخب المصري.

وعلي جانب آخر أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم استدعاء أحمد عيد لاعب المصري لصفوف المعسكر استعدادا لمباراة بتسوانا المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وكان محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أكد جاهزية الثنائي رامي ربيعة ومحمد حمدي لمباراة بوتسوانا مضيفا أن إصابة الثنائي رامي ربيعه و محمد حمدي عبارة عن إجهاد عضلي.

كما أثبتت الأشعة التي خضع لها مصطفي محمد لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت إشراف طبيب المنتخب محمد أبو العلا عن إصابة اللاعب في العضلة الخلفية.

وأثبتت الإشاعات أيضا تعرض عمر مرموش لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة بعد مشاركتهما في مباراة المنتخب أمام كاب فيردي.

وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن مغادرة الثنائي معسكر منتخب مصر لصعوبة لحاقهما بمباراة بوتسوانا المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وكان منتخب مصر قد فاز على الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.