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تعرّف على جدول مواعيد تصفيات أفريقيا ودوري الأمم الأوروبية اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة -  تستعرض “بوابة الخليج 365 الإلكترونية” جدول منافسات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس أفريقيا، التى تشهد إقامة العديد من المباريات القوية، نرصدها إليكم كالتالى..

 

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة: 

 

مباريات تصفيات كأس أفريقيا:


جامبيا × تونس - 6 مساءً | بي إن سبورت 2

 

مباريات دوري الأمم الأوروبية:


لوكسمبرج × بيلا روسيا - 4 عصرًا

سلوفاكيا × آذربيجان - 7 مساءً | بي ان سبورت 6

بلغاريا × أيرلندا الشمالية - 7 مساءً | بي إن سبورت 4

جبل طارق × ليشتنشتاين - 7 مساءً | بي إن سبورت 5
الدنمارك × صربيا - 7 مساءً | بي إن سبورت 3

سويسرا × إسبانيا - 9:45 مساءً | بي إن سبورت 1

البرتغال × اسكتلندا - 9:45 مساءً | بي إن سبورت 2

كرواتيا × بولندا - 9:45 مساءً | بي إن سبورت 3

السويد × إستونيا - 9:45 مساءً | بي إن سبورت 4

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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