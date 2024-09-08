تعرّف على جدول مواعيد تصفيات أفريقيا ودوري الأمم الأوروبية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض “بوابة الخليج 365 الإلكترونية” جدول منافسات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس أفريقيا، التى تشهد إقامة العديد من المباريات القوية، نرصدها إليكم كالتالى..

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مباريات تصفيات كأس أفريقيا:



جامبيا × تونس - 6 مساءً | بي إن سبورت 2

مباريات دوري الأمم الأوروبية:



لوكسمبرج × بيلا روسيا - 4 عصرًا

سلوفاكيا × آذربيجان - 7 مساءً | بي ان سبورت 6

بلغاريا × أيرلندا الشمالية - 7 مساءً | بي إن سبورت 4

جبل طارق × ليشتنشتاين - 7 مساءً | بي إن سبورت 5

الدنمارك × صربيا - 7 مساءً | بي إن سبورت 3

سويسرا × إسبانيا - 9:45 مساءً | بي إن سبورت 1

البرتغال × اسكتلندا - 9:45 مساءً | بي إن سبورت 2

كرواتيا × بولندا - 9:45 مساءً | بي إن سبورت 3

السويد × إستونيا - 9:45 مساءً | بي إن سبورت 4