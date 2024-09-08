إسبانيا أمام سويسرا والبرتغال تواجه اسكتلندا.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 8-9-2024، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة على مستوى تصفيات كأس أمم إفريقيا، ودوري الأمم الأوروبية.

وفي التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025، يواجه منتخب تونس نظيره جامبيا على ملعب "بن أحمد العبدي" ضمن منافسات الجولة الثانية.

وفي بطولة دوري الأمم الأوروبية، تُلعب مباريات قوية أبرزها عندما يحل منتخب إسبانيا ضيفًا على سويسرا، ويستضيف المنتخب البرتغالي منافسه إسكتلندا.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

جامبيا ضد تونس، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

دوري الأمم الأوروبية

لوكسمبورغ ضد بيلاروسيا، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports Connect".

سلوفاكيا ضد أذربيجان، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "Sport TV6 Portugal".

بلغاريا ضد أيرلندا الشمالية، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

الدنمارك ضد صربيا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "bein sports".

كرواتيا ضد بولندا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "bein sports".

البرتغال ضد اسكتلندا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN sports HD 2".

سويسرا ضد إسبانيا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "bein sports 1".

السويد ضد إستونيا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "Sport TV3 Portugal".