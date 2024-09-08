«لمسات ذهبية وأصالة أيقونية».. الأهلي يكشف رسميا عن قميصه الجديد (صور)

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي، اليوم الأحد، رسميًا عن تصميم قميصه الأساسي الجديد لموسم 2024-2025.

ولاقى القميص الجديد استحسان الجماهير التي حرصت على مشاركة صور القميص الجديد عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر "فيس بوك" تعليقا على الصور: "لمسات ذهبية وأصالة أيقونية.. ‎إليكم القميص الأساسي للنادي الأهلي لموسم 24/25، متوفر الآن".

واستعرض بعض من لاعبي الأهلي القميص الجديد، وهم وسام أبو علي، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، وإمام عاشور، ومحمد الشناوي.

تفاصيل التصميم

اللون الأحمر الأساسي: حافظ القميص الجديد على اللون الأحمر التقليدي للنادي الأهلي، والذي يعتبر رمزاً للهوية والانتماء للجماهير الحمراء.

اللمسات الذهبية: أضاف المصممون لمسات ذهبية أنيقة على أكمام القميص وجوانبه، مما يعطي القميص طابعاً ملكياً وفخماً، وأضفي عليه لمسة من الأصالة والتاريخ العريق للنادي.

التصميم العصري: تم تصميم القميص الجديد بأسلوب عصري، مع الحفاظ على الهوية التقليدية للنادي، مما يجعله جذاباً للشباب والأجيال الجديدة من الجماهير.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته الأولى في دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم أمام فريق جورماهيا الكيني، بقميصه الجديد، والتي ستقام في كينيا يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر المُقبل، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.