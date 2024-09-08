"العقول وليس العواطف".. تعهد جديد من الغندور بعد عودته للشاشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

عبر الإعلامى خالد الغندور عن سعادته بعودته للشاشة مرة أخرة مؤكداً أنه سيقدم إعلام محترم يخاطب العقول وليس العواطف.

وعاد الغندور مرة أخرى لتقديم البرامج، من شاشة قناة المحور الفضائية ببرنامج يومي "استاد المحور".

وقال الغندور خلال تقديم أول حلقات برنامجه:"سنقدم إعلام محترم يخاطب العقول وسعيد بعودتي للشاشة مرة أخرى على قناة المحور وسنكون على مسافة من الجميع ولن نخاطب العواطف".

وأضاف:" أعود إليكم بعد غياب وأشكر قناة المحور والمسئولين على حسن الاستقبال وتقديم كافة الأمور التى تساعدنا على النجاح".

وأتم تصريحاته:"سأمنح كل شخص حقه لأننا فى قناة محايدة،وإن شاء الله بعد شهور من آلان،الجميع سيتابع البرنامج وسأعمل على مسافة واحدة من الجميع".