"حصل كارثة".. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن انتقال موبيندزا للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

فجر الإعلامي أحمد المحمودي، مفاجأة بشأن تعاقد نادي الزمالك مع الجابوني، أرون بوبيندزا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، الحصول على البطاقة الدولية للاعب الجابوني بوبيندزا، ليصبح لاعبا في الأبيض بشكل رسمي.

قال محمد المحمودي عبر برنامجه على قناة "أون تايم سبورتس": "الزمالك يحاول إنقاذ صفقة بوبيندزا بعد محاولات إفسادها من قبل بعض الأطراف".

أضاف: "في البداية الزمالك تواصل مع ارون بوبيندزا لجس نبضه والمفاجأة كانت أن اللاعب رحب ووافق على العرض ومضى وحصل اتفاق على كل حاجه مع وكيله".

أكمل: "لكن بعد كده حصل كارثة في الصفقة وهي أن بوبيندزا جاله رسالة على التليفون بتاعه برسالة فيها كل القضايا والأزمات اللى دخل فيها الزمالك في وقت سابق تتعلق بعدم حصول اللاعبين الأجانب على مستحقاتهم والقضايا التي رفعوها على النادي".

أوضح: "وكيل أعماله تواصل مع إدارة الزمالك وقالهم إن فلان الفلاني تواصل مع بوبيندزا وحاول أن يقنعه أن نادي الزمالك سيئ السمعة فيما يتعلق بمستحقات اللاعبين الأجانب واللاعب حصله تردد".

وتابع: "مجلس الإدارة عمل اجتماع عاجل مع اللاعب عبر زووم وتم التأكيد ليه على أن كافة القضايا تتعلق بالمجلس السابق وليس المجلس الحالي، وأنه تم حلها ووضحوا ليه كل حاجه وفقا للمستندات اللي معاهم".

وأتم تصريحاته: "الزمالك أمن موقفه تماما في الصفقة بوصول البطاقة الدولية وتم تأخير وصول اللاعب إلى الثلاثاء القادم بناء عن طلبه

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