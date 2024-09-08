لاعب الجونة: رغبتي اللعب للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مدافع نادي الجونة، أحمد حسام، رغبته في الانضمام لصفوف الزمالك بعد ارتباط اسمه بالقلعة البيضاء خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال حسام، في تصريحات لفضائية إم بي سي مصر، مساء السبت، إنه يترك كافة الأمور خارج الملعب لوكيله أحمد يحيى، مشيرًا إلى أنه سمع عن مفاوضات الزمالك لضمه خلال شهر يناير الماضي ولكن لم تتم بسبب الأمور المالية.

ونفى مدافع الجونة علمه بوجود مفاوضات حالية من الزمالك لضمه من عدمها، معللاً بعدم جلوسه مؤخرًا مع وكيله للحديث عن مستقبله والعروض التي وصلته.

وأتم اللاعب صاحب الـ 22 عاماً تصريحاته بقوله: "ارتباط اسمي بنادي الزمالك شرف لي ويرفع من اسمي ورغبتي بكل تأكيد اللعب بقميص الزمالك فلا يوجد لاعب في مصر لا يرغب في الانضمام للأهلي أو الزمالك ولكن أي خطوة لابد أن تكون من خلال الجونة".

وشارك اللاعب بالموسم الماضي 23/24 في 22 مباراة سجل خلالها هدفين خلال 1964 دقيقة لعب.

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