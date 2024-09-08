"جوميز رفض بن شرقي لأجله".. الغندور يكشف صراع الزمالك وبيراميدز على إوجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل صراع ناديي الزمالك وبيراميدز، للتعاقد مع النيجيري صديق إيجولا، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قال خالد الغندور خلال تقديمه برنامجه عبر قناة "المحور": "بيراميدز طلب الحصول على خدمات صديق أوجولا دون الدخول فى صفقات تبادلية، ودفع أموال انتقاله كاش".

أكمل: "جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، أكد للمسؤولين في النادي أن أوجولا أفضل من المغربي أشرف بن شرقى اللي راح للريان القطري مؤخرا".

وأوضح: "في ذات الوقت الزمالك قال للمدير الفني أنه مش هيقدر يوفر فلوس أوجولا، لأنهم دخلوا في مفاوضات بالفعل ولكن سيراميكا كليوباترا طالب مبلغ كبير".

وأتم تصريحاته: "محمد رضا بوبو، لاعب بيراميدز، اللي كان هيخش في صفقة تبادلية، اقترب من الانتقال إلى النادي المصري البورسعيدي، بعد الحصول على موافقة على الجهاز الفني لبيراميدز".

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