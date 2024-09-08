صدمة لـ "نيمار" في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعرض النجم البرازيلي بصفوف الهلال السعودي، نيمار إلى صدمة بموسمه الجاري 2024/2025 بعد خضوعه لفحوصات طبية مؤخراً.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية اليوم الأحد أن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها أظهرت حاجته إلى فترة زمنية تصل إلى شهرين حتى يستكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي بشكل تام قبل لعب المباريات.

وهو ما دفع المدير الفني لفريق الهلال، جيسوس، إلى اتخاذ قرار بعدم قيد نيمار في قائمة الفريق المحلية والاكتفاء بقيده في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة فقط.

وقرر مدرب الهلال، بحسب التقرير ذاته، استمرار تواجد الظهير البرازيلي رينان لودي بقائمة الفريق المحلية ودوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان نيمار قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في شهر أكتوبر الماضي.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ 32 عاماً قد شارك بقميص الهلال منذ انضمامه في الموسم الماضي بـ 5 مباريات يجل خلالها هدفًا وصنع 3 خلال 386 دقيقة لعب.

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